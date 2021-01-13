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Ayvalık Belediyesi şiddetli yağış sırasında teyakkuzdaydı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Salı akşamı gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetini arttıran sağanak yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Salı akşamı gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetini arttıran sağanak yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptı.


Bir yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, diğer yandan da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışarak ilçe genelinde mazgalların ve yağmur suyu kanallarının açık tutulmasını sağladı.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent merkeziyle birlikte, Altınova, Alibey Adası (Cunda), Küçükköy ve Sarımsaklı bölgeleri için ayrı ekipler oluşturulduğunu, vatandaşların her çağrısına yetişmek için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.


Yağışların ardından yapılan tespitlerde çok büyük olumsuzlara rastlanmadığını belirten Başkan Ergin, sabaha kadar fedakarlık gösteren belediye ekiplerine teşekkür etti.

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