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Ayvalık Belediyesi sokaktaki dostlara 10 ton mama dağıttı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 365 gün boyunca sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 365 gün boyunca sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü 2020 yılında 908'i kedi, 584'ü köpek olmak üzere toplam 1492 kısırlaştırma gerçekleştirdi, sevimli dostların yuva sahibi olmasına öncülük etti. Geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta yaşayanlar 85 kedi ve köpeği sahiplendi.


Ayvalık'ta lokanta, restaurant, kafeterya ve yemekhane gibi işyerlerinin pandemi yasakları nedeniyle kapatılması ve paket servisi uygulaması sokaktaki dostlarımızın zor durumda kalmasına neden oldu. Belediye ve hayvanseverlerin desteğiyle sokakta yaşamlarını sürdüren kedi ve köpeklere geçtiğimiz yıl on ton mama dağıtıldı.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları döneminde yürütülen ve halen devam eden kampanyaya destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Ergin, vatandaşların desteği ve belediyenin de katkılarıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekledi.

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