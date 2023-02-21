Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri'ni tam donanımlı bir binada topluyor

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi temizlik hizmetlerini güçlendiriyor, destek ve kademe hizmetleriyle birlikte artık daha kullanışlı ve koordineli olarak çalışmalarını sürdürecekler.

Yeni Mahalle'de kent merkezinde kalan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor. Kaba inşaatı tamamlanan ve tüm temizlik işleri personelimi, ekipmanlarını ve temizlik araçlarını bir çatı altında toplayacak olan binada çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Destek Hizmetleri bünyesindeki ahşap, metal ve tüm atölyeler ile Kademe Hizmetleri'ne bağlı tüm araç filosu burada toplanıp hizmetlerini daha organize bir şekilde sürdürecekler.

Tam donanımlı binada, belediye hizmetlerinde kullanılan araçların bakım, onarım ve tamirinden, araç, malzeme temizleme istasyonlarına, depolama alanlarına A'dan Z'ye her şey düşünüldü. 2 katlı yapının üst katında ise, personelin dinlenme alanları, sosyal alanlar, yemek bölümü, toplantı ve yönetim alanları yer alacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada; “Ayvalık Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize yatırımlar yapıyor ve daha modern hizmet sağlayacak bir yapı kuruyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz temizlik işlerine tam donanımlı bir bina kazandırıyoruz. Bunun yanında Destek Hizmetleri bünyesindeki atölyelerimizi ve kademe hizmetlerindeki tüm araç filosu buraya taşınacak. Daha koordineli ve daha güçlü bir hizmet sunmak için buna çok önem veriyoruz. Yeni Mahalle'de kentle bütünleşen bir alanda sıkışıp kalan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyenin bundan böyle daha uygun bir alanda hizmet vermeye başlayacak” dedi.