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Ayvalık Belediyesinden ‘plankton' açıklaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya’daki Yunus Emre Parkı sahilinde denizin sarı bir renge bürünmesiyle ilgili Ayvalık Belediyesinden bir açıklama yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya'daki Yunus Emre Parkı sahilinde denizin sarı bir renge bürünmesiyle ilgili Ayvalık Belediyesinden bir açıklama yapıldı.


Vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçilerek Yunus Emre Parkı ve Aliçetinkaya sahilinde incelemelerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir" denildi.

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