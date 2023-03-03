Ayvalık Belediyesi'nden Sanayi Bölgesinde Sosyal Alanlar ve Kamelyalar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, ilçe genelindeki toplu kullanım alanlarının en yoğunlarından olan Ayvalık Sanayi Sitesi'nde kamelyalar ve dinlenme alanları oluşturarak vatandaşların ve esnafın hizmetine sundu. Sanayi sitesindeki sosyal alanlara ve yeşil alanlara kurulan modern kamelyalar estetik görünümleriyle vatandaşların beğenisini kazandı.

Ayvalık Belediyesi, sanayi sitesinde işi olan vatandaşların ve esnafın dış mekanlarda dinlenebilmeleri ve vakit geçirmeleri için böyle bir hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Sanayi sitemizde yer alan ortak kullanım alanlarına modern kamelyalar yapmaya devam ediyoruz. Bununla da kalmayıp oturma bankları ve vatandaşlarımızın dinlenerek, sohbet edebilecekleri alanlar da planladık. Sosyal alanlarımızda yaptığımız çalışmalar küçük çaplı da olsa çok fazla insanımıza ulaşması bizleri mutlu ediyor" dedi.