Ayvalık Belediyesi'ne büyük onur

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yeni Tiyatro Dergisi 2.Uluslararası Ödül Töreninde Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğüne, sanata en çok katkı veren kamu personeli olması vesilesiyle ödül verildi.

Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan Yeni Tiyatro Dergisi'nin 8.yıl ödüllerinde 2 yıldır yapılan uluslararası kategoride, Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü Erkan Cılak'a, “Sanata Katkı” ödülü geldi.

Türkiye'deki sanata katkı açısından Avrupa ülkelerinin ve tüm Anadolu'nun değerlendirildiği ödül töreninde pandemide ilk kez geçen yıl yapılan Kadın Oyunları Festivali ile Ayvalık Amfi Tiyatrosu'nda konser ve tiyatro organizasyonları, her yerde sahneler kapanırken Vural Sineması'nın Nejat Uygur Sahnesiyle hayata geçirilmesi, Jazz Festivali girişimi, Başka Sinemaya artan destek, ilk kez yapılan heykel sempozyumu, kitap fuarı gibi başlangıçlar sayesinde bu ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Bütçeleri yüksek belediyelere karşın kısıtlı imkanlar ile sanata sunulan katkı vesilesiyle verilen ödül için geçen aya kadar Kültür Müdürü olan şu anda Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı olarak göreve devam eden Erkan Cılak; kendisine gösterilen büyük teveccühten duyduğu gururu ifade ederek, “Memleketim olan Ayvalık'ımızın böyle bir platformda bu şekilde onure edilmesi ve konu ile alakalı görev süremin değerlendirilerek bu ödüle layık görülmek çok gurur verici. Tiyatro alanında çok ödül almıştım ama kurumsal olarak belediye adına Ayvalık ismiyle almak ayrı bir hikaye ama bu tek kişilik bir başarı hikayesi değil, belediyemizdeki herkesin başarısıdır. Etkinliğe sandalye taşıyan arkadaşlarımdan, Vural Sinemasındaki işleri yapan marangozumuza, kaynakçımıza, elektrikçimize, etkinlik alanını hazırlayan Park Bahçeler Müdürlüğümüze, temizlik İşlerine kadar herkesin payı var. Saha farklı, biz sahada olması gerekeni koştururken bizim arkamızdan da yazışmaları yetiştiren memur arkadaşlarımız var. İmzaları atan onay veren belediye başkan yardımcılarımız var. Yaptığınız işleri tanıtan basın birimimiz var. Burada bir hikâye varsa herkesin hikâyesi. Ama en büyük başarı, projelere destek veren, bizlere imkân tanıyan Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin'indir. Hepimiz Ayvalık için daha iyisi var mı diye çalışıyoruz. Bu ödüle layık görenlere de bu göreve layık görenlere de teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayvalık'ın, Fikret Mualla'yı resim öğretmeni olarak gördüğünü, mübadele öncesi 19 konsolosluk, içerisinde collezium olan 1930'larda Halk Eğitim Merkezinde bir çok tiyatro oyunun çıkarıldığı, Türkiye'nin birçok kentine sinema gitmemişken 4 açık hava sinemasının o zamanki nüfusta dolduğu, bugün sayıları yüzlere yakın aktif plastik sanatlar ile uğraşan sanatçının, onlarca yazarın yaşadığı bir kent olduğunu hatırlatan Erkan Cılak, “Genleri kuvvetli bu konuda Ayvalık'ın. Neyi ne kadar yapsak yine eksik kalırız. Ama elimizden geleni ardımızda koymuyoruz, koymayacağız. Ödüle sevindim ama aslolan İstanbul'dan yaptıklarımızın takip ediliyor olması. Biz önemli bir kentiz. Ayvalık, Kültür Sanatla ilgili platformda ismi ile anılıyor ve takdir ediliyorsa, ne mutlu bize...” diye konuştu.