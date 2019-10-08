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Ayvalık ÇYDD'de “Anılarla Atatürk” söyleşisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği işbirliği ile “Anılarla Atatürk” isimli bir konferans düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği işbirliği ile “Anılarla Atatürk” isimli bir konferans düzenlendi.


Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın konuşmacı olduğu konferans, ÇYDD Ayvalık Şubesi bünyesindeki Fehamet-Ali Kemal Sabuncugil Eğitimevi'nde gerçekleşti.


ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Belge, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gülden Sarıbaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç'in de hazır bulunduğu konferansta, Atatürk'ün bilinmeyen yönleri ve deha kişiliği hakkında bilgiler verildi.


1919-1938 yılları arasında dünyaya örnek olmuş kahraman Türk kadınlarının da tanıtıldığı konferans sonunda, ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Belge tarafından Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya teşekkür plaketi ve içinde Ayvalık objelerinin bulunduğu bir çanta hediye edildi.

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