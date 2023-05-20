Ayvalık Deniz Hudut Kapısında ikinci tur için oy verme işlemi başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmenler sabah saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Tek sandığın kurulduğu deniz hudut kapısında oy kullanan seçmenlerden Özlem Yalçın, vatandaşlık görevini yerine getirmek için geldiği deniz hudut kapısında alınan önlemler ve yapılan düzenli çalışmalar sayesinde hiçbir zorluk yaşamadan kolayca oy kullandığını belirterek, seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda oy kullanan Celal Kurt isimli vatandaş ise seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Memleketimize kim en iyi hizmet verecekse başımızın üzerinde yeri var” dedi.