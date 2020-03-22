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Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı mesaj

Balıkesir’de devlet hastanesi sağlıkçıları korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.

Balıkesir'de devlet hastanesi sağlıkçıları korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.


Ayvalık Devlet Hastanesi bünyesindeki sağlık personelinin; “Biz Senin İçin Burada Kalıyoruz. Sende Bizim İçin Lütfen Evde Kal” mesajını her kelimesini ayrı bir kağıda yazarak 11 parçası okunacak şekilde ellerinde tutarak çektirdikleri fotoğrafla verdi.


Ayvalıklı sağlık ekipleri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgınının hafife alınmamasına işaret ettikleri mesajla vatandaşların gönüllerinde bir kez daha taht kurmayı da başardı.

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