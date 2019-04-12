Ayvalık için güçbirliği sözü verdiler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni seçilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ayvalık'ın hem Balıkesir'de, hem ülkemizdeki değeri vurgulanarak, kente birlikte hizmet etme sözü verildi.

Başkan Yılmaz'a ziyaretinde Burhaniye eski belediye başkanı Nejdet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ‘te eşlik etti. Başkan Ergin'i tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir'i üç bölgeye böldük. Körfezin yıldızları, kuzeyin yıldızları ve güneyin yıldızları diye. Ziyaretlerimize Körfezin en uç kesiminden başladık. Bir ay içerisinde belediye başkanlarımızı ve orada çalışan büyükşehir personelini ziyaret ederek, sözlerimizi sahada nasıl hızlı bir şekilde hayata geçiririz, mevcut arkadaşlarla işbirliği nasıl yaparız diye değerlendireceğiz. Bugün Mesut Başkanın mutlu günü, mazbatasını aldı. Kendisine başarılı bir 5 yıl geçirmesini meclis üyesi arkadaşlara a başarılar diliyoruz. İnşallah el birliği ile çalışacağız. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim öncelikli hizmet alanımız.Her zaman söylediğim gibi biz, sadece Ayvalık olarak görmüyoruz. Ayvalık'ı Türkiye'nin incisi, Balıkesir'in misafir hanesi ve misafir kabul ettiği yer olarak görüyoruz.Buradaki enerji Körfezden sonra tüm bölgemize dağılacağını düşünüyoruz. Buraya yapılan yatırım fazladan yapılmış yatırım olmaz. Kentin ihtiyaçlarını karşılamak için belediye başkanımızla istişareli, koordineli, ‘senin görevin, benim görevim' demeden, el birlik ihtiyaçlarımızı karşılayıp, Türkiye'den, dünyadan gelen misafirlere mahcup olmamak isteriz. Havası ile denizi ile temiz, hizmet alanları ile insanlara kaliteli bir hizmet bölgesi oluşturmaya çalışacağız. herkesten destek bekliyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz'a ilk ziyaretini Ayvalık'a yapmasından dolayı teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Sayın Başkanımızın Ayvalık'la ilgili düşüncelerini festival sırasında da duyduk, çok memnun kaldım. Biz, Ayvalık ve Balıkesir'in menfaatleri neyse kesinlikle o doğrultuda elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Başkanımızla ve bütün Balıkesir'le birlikte, el birliğiyle. Ayvalık'ta yaşadığımız bütün sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Kendisine de 5 yıl boyunca görev alacağı süre içerisinde başarılar diliyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin” dedi.