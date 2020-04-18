Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır'dan müjdeli haber

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı bürokratlarından İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, yakalandığı korona virüs rahatsızlığından kurtuldu. Bahadır'ın son yapılan testlerinde sonucun ‘negatif' çıktığı öğrenildi.

Ayvalık'ta yapmış olduğu başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, geçtiğimiz 6 Nisan da bir televizyon programında ünlü sanatçı Esra Balamir'in Covid-19 rahatsızlığına yakalandığına ilişkin haberi izlerken, Balamir'in korona virüse yakalanmasına ilişkin televizyon ekranında anlattığı semptomlara yakın belirtileri birkaç gün önce kendisinin de yaşadığını fark etti. Hemen Ayvalık Devlet Hastanesi'ne koşan Güner Bahadır'ın hastanede yapılan testleri pozitif çıktı. Evinde ailesinden ayrı bir şekilde izole edilip gözetim altına alınan Güner Bahadır iki hafta süresince doktorlar ve sağlıkçıların tedavileri sonucunda sağlığına kavuştu.

Önceki gün yapılan test sonuçlarının ‘negatif' çıktığı öğrenilen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, kendisine telefonla ulaşan muhabirimize yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle son derece ciddi önlemler almasına rağmen, hastalığa nasıl yakalandığını kendisinin de anlayamadığını söyledi.

“Korona virüs en ufak bir ihmali bile affetmiyor”

Muhtemelen zemin teması nedeniyle bu virüse yakalanmış olabileceğini kaydeden Bahadır, “Bu hastalığa yakalanan insanların izole edildikleri ortamlarda çekmiş oldukları videolardaki açıklamalarının çok avantajını yaşadım. Bu videolar sayesinde neyle karşılaştığımı, ne yapmam ve nasıl davranmam gerektiğini öğrenmiş oldum. Bu konuda Sayın Sağlık Bakanımızın da her fırsatta dile getirdiği gibi, ‘Herkes potansiyel olarak bu hastalığı taşıyormuş gibi davranmalı ve kendi karantinasını almalı' sözlerinde çok büyük haklılığı var. Bu hastalık; en ufak bir iğne deliği kadar bile küçük ihmali kabul etmiyor. Benim her ne kadar tedbir almış olsam bile işim gereği sosyal temaslarım çok fazlaydı. Bu hastalığa yakalandığımı bile anlamamıştım. Mesela bu virüsün belirtileri olarak; ateş, nefes darlığı ve öksürük illaki olacak diye biliyorduk. Meğer öyle değilmiş. Bendeki belirtileri şöyle oldu; boğazımda hafif bir karıncalanma oldu. ‘Üşütmüş olmalıyım' diye düşündüm. Ateşimi ölçtüm, 37 ile 38 derece arasında bir ateşim vardı. Bilinenin aksine 39 derece ve üzeri bir ateşim olmadı. Ama çok üşüyordum. Sanki gece sabaha kadar sokakta kalmışım da, eve gelince sobanın etrafına sarılır gibi bir üşüme hissim vardı. Sonrasında o boğazımdaki hafif karıncalanma çok hızlı bir şekilde geçti. Çok bariz bir şekilde, vücudumda yabancı bir şeyin olduğunu hissediyordum. Vücudum bir şeyle savaşıyordu. Bu çok belliydi. O sırada inanılmaz bir ter attım. Bundan sonrasında ise hiçbir şeyim kalmadı. Normal yemek yeme sürecine başladım. Kendi kendime ‘Basit bir grip rahatsızlanması yaşadım ve iyileştim' diye düşündüm. Ama yine de ertesi gün işe gitmedim. Sayın Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan'ı aradım ve hafta sonunda biraz rahatsızlandığımı ve o günde biraz istirahat etmek istediğimi söyledim. O'da sağ olsun önem gösterdi ve ciddi bir durumumum olup, olmadığını sordu ve dinlenmemi önerdi. O gün televizyonda Esra Balamir isimli bir sanatçının da bu korona virüs hastalığına yakalanmasına ait haberi izliyordum. Televizyondaki sanatçı, ‘Aşırı şekilde ter döktüm' dedi. Aynısını bende yaşamıştım. İçimde bir kuşku oluştu. Hemen Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl'ü aradım. Durumu anlattım. Sağ olsun. “Hiç riske atma. Gel kontrol edelim' dedi. Atladım arabama ve hastaneye gittim. Tomografi çektiler. Kan tahlili aldılar. Ciğerlerim temiz, kan tahlilim temiz çıktı. Gribal bir sorun olabileceği üzerinde durdular. Antibiyotik verdiler. Covid-19 testimi de aldılar. Beni eve gönderdiler. Bir gün sonra aradıklarında ise test sonucumun ‘pozitif' çıktığını söylediler ve beni evden özel donanımlı bir ekip ve ambulansla evimden aldılar. Hastaneye götürdüler. İlaçlarımı verdiler. Evimde kendimi koruyup, koruyamayacağımı sordular. Bende koruyabileceğimi söyledim. Evimin üst katında kendimi izole ettim ve tedavi sürecinin ardından yapılan testlerde sonuçlar çok şükür ki ‘negatif' çıktı. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Allah doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlıkçılarımızdan ve iyileşmem için dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Özellikle bu hastalık sürecinde benimle yakından ilgilenen Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki doktorlarından Nuri Fidan beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bahadır'dan “Evde Kal” çağrısı

Tedavi sürecinde başta ailesi olmak üzere işini ve personel arkadaşlarını çok özlediğini belirten Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, korona virüse karşı vücudunun bağışıklık kazanması nedeniyle bu hastalığa yeniden yakalanma riskinin bundan sonrasında yok denilecek kadar az olduğunu da müjdeleyerek, Türkiye'nin bu salgını en az hasarla atlatabilmesi için vatandaşların evde kalmalarının ise son derece hayati bir önlem olduğuna dikkat çekti.