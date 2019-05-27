Ayvalık, Karşıyaka'ya uğurlu geldi

İllerinde şampiyon olan takımlar U14 Türkiye Şampiyonası maçlarına katılma hakkını elde ettiler.

Şampiyonanın 1. Grup maçlarının Balıkesir grubunda İzmir-Karşıyaka, Menemen Belediyespor, Kütahya-Simavspor, Yalovaspor, İstanbul Kayaşehir ve İstanbul-Kağıthane Çeliktepe U14 takımları yer aldı.

Yapılan kura çekimlerinin ardından 3 takımdan oluşan gruplarda A grubunda, İzmir-Karşıyakaspor, rakipleri Yalovaspor'u 7-0, İstanbul-Kayaşehirspor'u 1-0 yenerek gruptan lider olarak çıkmasını bildi.

Diğer grupta ise; Kağıthane Çeliktepespor rakipleri Menemen Belediyespor'u 5-2, Kütahya Simavspor'u 7-0 mağlup ederek B Grubunun lideri oldu.

Bugünkü final maçı Karşıyakaspor ile İstanbul Kağıthane Çeliktepe takımları arasındaki maç, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda gerçekleşti.

Servet Demir, Ekrem Söğütcük ve Şenol Göktekin'in yönettikleri karşılaşma zevkli ve çekişmeli geçti.

Karşılaşma boyunca sahada başarılı bir futbol ortaya koyan İzmir Karşıyakaspor karşılaşmayı; 55. Dakikada Rıdvan, 64. Dakikada Dursun ve 70+2'de Murat'ın golleriyle 3-0 kazanarak Balıkesir Grubunda şampiyon oldu.

Karşıyakalı emektar sporcu Fuat Karapınar ve Kaleci Antrenörü Murat Şentürk'ün çalıştırdığı takımın 2. Tura çıkması, teknik kadro ile taraftarları mutlu etti.

Futbol altyapıda geçen yıldan bu yana atağa kalkan Karşıyaka, ASKF U14 Elit Ligi'ndeki İzmir şampiyonluğunun ardından Ayvalık'taki Türkiye finallerinin ilk etabını da zirvede tamamladı. Karşıyaka, grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak lider olarak adını Türkiye'de son 15 takım arasına yazdırdı. Bu sezon Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde yıllar sonra Türkiye finallerine katılan Karşıyaka, Antalya'daki finalde Erokspor'a penaltılarla yenilip Elit Ligi'ne çıkma şansını kıl payı kaçırmıştı. Yeşil-kırmızılılar, U16 ve U15'te ise ligde gruplarını averajla ikinci sırada tamamladı.