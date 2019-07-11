Ayvalık Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Halil Coşkun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Kent Konseyi'nin 7. Genel Kurul toplantısı Çarşamba günü saat 18.00'de İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısına; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, CHP Ayvalık İlçe Başkanı, Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konsey üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan divan heyeti seçiminde, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç divan başkanlığına getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalık Kent Konseyi'nin 15 yeni üyesinin oylaması yapılarak, kabul edildi. Toplantıda, Konsey Başkanı Filiz Karayelli 3 yıllık faaliyet raporunu slayt gösterimiyle genel kurula katılanlara sundu. Açık oylamayla yapılan seçimlerde Kent Konseyi Başkanlığına aday olan Halil Coşkun başkanlığa seçildi. Kent Konseyinin yönetim kurulu seçimleri çarşaf liste hazırlanılmasını öneren genel kurul üyeleri arasında hararetli tartışmalarla sürdü76 delegenin oy kullandığı seçimlerin ardından yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Necdet Uğural, Ahmet Kemer, Gönül Tuna, Arzu Kuyumcuoğlu, Cafer Çaylan, Haluk Aysu ve Ömer Şancı seçildi.