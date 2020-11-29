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Ayvalık kısıtlamaya uydu

Türkiye genelinde Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde vatandaşlar harfiyen uydu.

Türkiye genelinde Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vatandaşlar harfiyen uydu.


Ayvalık merkez, Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde Cumartesi akşamı saat 20.00 ile sabah 10.00 arasındaki kısıtlamaya vatandaşlar tam olarak riayet etmesi, ilçedeki sokakları bomboş hale getirdi. Sadece özel izine tabi olan işyerleri ve buralarda çalışanların yanı sıra güvenlik güçleriyle belediye ile Baski ekiplerinin görev başında olduğu Ayvalık'ta yasak saatlerinde derin bir sessizlik hâkim oldu.


Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçe genelinde kayda değer herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı öğrenildi.

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