Ayvalık Kızılay'dan kan bağışçısı Ekinak'a gümüş madalya

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Kızılayı Şubesi tarafından tam 30 kez kan bağışlayan Hüseyin Ekinak'a gümüş madalya ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Kızılayı tarafından kan bağışçılarını onurlandırmak hedefiyle 45 kez kan bağışlayanlara plaket, 35'e altın madalya, 25'e gümüş ve 15'e bronz madalya verilmesine karar verdi. Kampanya kapsamında, bugüne kadar 30 ünite kan bağışlayan Ayvalıklı esnaf Hüseyin Ekinak'a gümüş madalya layık görüldü. Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar tarafından madalya ile ödüllendirilen Ekinak, her kan bağışında bulunmasının ardından kendisini son derece sağlıklı ve dinç hissettiğini vurgulayarak, “Bunun yanı sıra da kana ihtiyacı olan insanların bağışladığım kanla yeniden hayata döneceklerini düşünerek de manevi anlamla inanılmaz mutlu oluyorum. Bence herkes kan bağışlamalı” dedi.

Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar da, kan temini konusunda Türk Kızılay'ının son derece başarılı olduğuna işaret ederek, bu başarının mimarlarının da gönüllü kan bağışçıları olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın kan bağışçılarıyla, kan ihtiyacı olanlar arasında manevi bir gönül köprüsü kurduğuna dikkat çeken Okyar, “Biz aracıyız, asıl işi yapan ise kan bağışçılarımızdır. Allah kan bağışlayan herkesten razı olsun. Bize göre; Kan bağışlayan herkes birer kahraman ve hayırseverdir" diye konuştu.