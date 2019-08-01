Ayvalık Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçirecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kurban Bayramı'nın yüzde 100'e ulaşacak bir doluluk oranıyla geçmesinin beklenildiği öğrenildi.

Kuzey Ege'nin turizm alanında yüz akı olan Ayvalık'ta Kurban Bayramı'nın doluluk oranının yüksek olması ise esnaf başta olmak üzere tüm turizm yatırımcılarını memnun etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin; bu yılki turizm sezonunun hava koşullarıyla, geçtiğimiz haftalarda yapılan üniversite sınavları ve yenilenen İstanbul'daki yerel seçimler nedeniyle biraz geç başladığını belirtti.

Bu durumun Ayvalık'taki turizmcileri biraz olsun umutsuzlandırmasına rağmen, Temmuz ayı ile birlikte ilçedeki turizm hareketliliğinin yükselişe geçtiğini ifade eden Özgültekin, “Özellikle 5 ve 6 Temmuz sonrasında ilçemizdeki doluluk oran belirli bir seviyeye yükseldi. Sanıyorum bu durum, Eylül ayı içerisinde okulların açılmasına kadarki sürece kadar devam edecektir. Bu da iyi bir turizm sezonu geçireceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Ayvalık'ın Kurban Bayramı'nı dolu olarak geçireceğini kaydeden Ümit Özgültekin, “Şu anda aldığımız rezervasyonlara göre, Ayvalık'ta doluluk oranı yüzde 90 oranlarında, bu oran bayram arifesinde yüzde 100'e ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını beklediklerini belirten Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Özgültekin, “O zaman da 9 günlük tatilin tamamında yüzde 100'lük doluluk oranını yakalayacağız. “ diye konuştu.

Özgültekin, bayram sonrasında da Ayvalık'ın içinde bulunduğu turizm sezonunun kalan kısmında yüzde 70 ile yüzde 90 oranında bir doluluğun yaşanacağını da sözlerine ekledi.