Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Travel Turkey- İzmir'de.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Kongre ve Fuar Yönetimi dersi kapsamında gelişen Turizm Pazar yapısını ve konaklama-seyahat endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, Meslek Yüksekokuldaki edinmiş oldukları bilgilerine yeni boyutlar kazandırmak amacıyla Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan “Travel Turkey İzmir” fuarına katıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Dinç ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hayri Taşkır öncülüğünde; İzmir “13.Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi” fuar alanına 05-07 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona katılan öğrenciler sektördeki satış teknikleri hakkında bilgiler edinirken tur şirketleri ve otel işletmeleri ile iş görüşmeleri yapma fırsatı buldu.

06 Aralık 2019 tarihindeki “Travel Turkey İzmir” fuarına otobüs tedarik ederek, Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımını sağladıklarından dolayı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Dinç, fuar organizatörü İZFAŞ (İzmir Fuarcılık AŞ.)'a teşekkür etti.