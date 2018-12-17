Ayvalık mesleki eğitimde kalitesini ortaya koydu

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucunda, Balıkesir'de yönetim ve organizasyon temasında en başarılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; En başarılı Mesleki Eğitim Merkezi, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi; Eğitim-öğretim ortam ve altyapısı temasında en başarılı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ayvalık Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

Başarılarından dolayı okul idarelerini ve öğretmenlerini kutlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır yaptığı açıklamada, “Ayvalık'ta mesleki eğitim alanında okullarımız ülke çapında başarılı faaliyetler yürütüyor. Hedefimiz her zaman üzerine koyarak ilerlemek, ülkemizin kalifiye insan ihtiyacına katkıda bulunmaktır. Okullarımızın yaptığı çalışmaların Bakanlığımız nezdinde de takdir edilmesi bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır” dedi.

Öte yandan Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumları 2017-2018 eğitim-öğretim yılında performans izleme ve değerlendirme çalışması çerçevesinde ilk kez incelendiği ve yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Mesleki ve Teknik Orta öğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu, mesleki ve teknik orta öğretim kurumları içerisinde üstün performansıyla öne çıkan okul ve kurumları görünür kılmayı amaçladığı öğrenildi. Böylece, sınırlı kamu kaynaklarını emsalleri okul ve kurumlara göre daha iyi kullanıp kaliteli hizmet üreten okul ve kurumların örnek çabasının yaygınlaştırılması hedeflendiği kaydedildi.

Bu kapsamda raporda 6 ayrı temanın izlendiği bildirilerek, Eğitim-Öğretim Ortamı ve Altyapısı; Öğrenci Başarı, Devam ve Disiplin Durumu; Rehberlik Çalışmaları; Proje ve Okul-Sektör İşbirliği Çalışmaları; Sosyal Etkinlik Çalışmaları; Yönetim ve Organizasyon konularının masaya yatırıldığı belirtildi.