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Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle Ayvalık Müftüsü Emre Önal, gazetecilere yönelik ziyaretlerini hafta başında gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle Ayvalık Müftüsü Emre Önal, gazetecilere yönelik ziyaretlerini hafta başında gerçekleştirmek zorunda kaldı.


Ayvalık'ta yerel ve ulusal medya kuruluşlarının muhabiri ve ilçenin en önemli yayı organlarından biri olan Medya Ayvalık'ın İmtiyaz Sahibi Suat Salgın'a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştiren Müftü Önal, Salgın'ın nezdinde ilçedeki tüm gazetecilerin bu anlamlı gününü kutladı.


Gazetecilik mesleğinin toplumsal olaylar hakkında halkın gerçek bilgilerle bilgilendirilmesi adına çok önemli olduğuna işaret eden Müftü Emre Önal, müftülük hizmetlerini çalışan gazeteciler vasıtasıyla kamuoyu ile paylaştıklarını ve bu konuda en önemli desteği de gazetecilerden gördüklerini belirterek bütün çalışan gazetecilere teşekkür etti.

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