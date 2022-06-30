Ayvalık muhtemel bir afete karşı hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Bayram Şahin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde; AFAD Balıkesir İyileştirme ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Matur ve Şehir Plancısı Buket Birkış Söylemez ile gerçekleştirdiği ziyarette AFAD İl Müdürü Şahin, Başkan Ergin'e Türkiye deprem risk haritası ve AFAD ilk yardım çantası armağan etti.

Başkan Mesut Ergin de, Bayram'a Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları'nın ikincisi olan “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” kitabını takdim etti.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, gerçekleştirdikleri ziyaretin amacının Ayvalık'ta olabilecek bir afetten sonra kullanılacak toplanma alanları ve barınma alanlarıyla ilgili ön hazırlıklar konusunda Belediye Başkanı Ergin ile görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Muhtemel bir afette ilk 72 satten sonra bölgeye gelebilecek çadır ve konteynerlerin nerelere yerleştirebileceklerine ait ön çalışmaları Şehir Plancısı, Şube Müdürü, Harita Mühendisi ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki jeofizik ve şehir plancılarıyla koordineli olarak masaya yatırdıklarını belirten Bayram Şahin, “Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra önce toplanma alanlarımızın sayılarını, yaptığımız iyileştirme çalışmalarını da görüşeceğiz. Ben bu konuda Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istediğim bir konu da; belediye çalışanlarına muhtemel bir afetle ilgili 20 kişilik yerel destek ekiplerinin eğitimlerin vermesine katkı vermiş olmasıdır. Öyle ki; mesela Edremit'te bir afet olsa, belediye çalışanlarından oluşan yerel destek ekibi hemen o bölgeye geçebilecektir. Bu ekiplerimiz, çadır kurma ve afet farkındalık eğitimlerini almış ekiplerimizdir. Bu ekipleri bizimle beraber muhtemel bir afette çalışacaklardır. Bu ekiplere belediyemiz tarafından kıyafetleri de alınacaktır. Bu kıyafetlerin ön kısmında ‘Balıkesir Yerel Destek Ekibi', arka tarafında da ‘Ayvalık Belediyesi' diye yazılacaktır. Bunlar her türlü afette bizim ekiplerimizle birlikte çalışacaklardır” dedi.

“Muhtemel bir afette hep birlikte hazır olacağız”

Kastamonu'da yaşanılan sel felaketinde olduğu gibi Konya'dan yerel destek ekiplerinin, Balıkesir'deki orman yangınına AFAD'a ait arazözlerin ulaşması gibi eşgüdümlü çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, “Tabi muhtemel bir afet öncesinde eğitimler de çok önemli. AFAD gönüllüleri, Destek AFAD gönüllüleri, yerel destek ekipleri, toplanma alanlarımız, barınma alanlarımızla ilgili ciddi çalışmalarımızı hayata geçirirken, bu konuda hem şube müdürlüğümüz hem de belediye başkanlığımızın ekip ve ekipman sayıları hakkında bilgileri bizzat yerinde görüp önceden bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. Zaten bu yöndeki çalışmalarımızla ilgili hazırladığımız planlarımızı Ayvalık Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza da sunacağız. Bu yönde belediyemizde bir dosya hazırlayacak. Muhtemel bir afette insanların nereye taşınacağına ve neler yapılacağına ilişkin her çalışma şimdiden hazır olacak. Bu çalışmaların hepsini de AFAD koordinasyonunda Sayın Valimizin başkanlığında; kaymakamlığımız, belediyemiz, jandarmamız, emniyetimiz ve bizde kayıtlı olan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapacağız” diye konuştu.