Ayvalık Okulları Bengi Projesi ile çalışmalarını tanıttı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın himayesinde ilin tüm ilçelerinde uygulanmakta olan Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında 1. dönem uygulanan faaliyetler Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan başkanlığında yapılan toplantıda sunuldu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve okul müdürlerinin de hazır bulunduğu MEB'e bağlı Cunda Uygulama Otel'inde gerçekleşen toplantıda Ayvalık'taki 41 okulun 1. dönem içerisinde BENGİ kapsamında yaptığı çalışmalar sunuldu.

Okul müdürlerinin sırasıyla faaliyetlerini tanıttığı sunumlarında; akademik başarı, değerler eğitimi, sosyal-kültürel-sportif-sanatsal faaliyetler, Okul-Toplum İşbirliği altında yapılan çalışmalara ait bilgilere yer verildi.

Yapılan başarılı faaliyetlerden dolayı okul müdürlerine teşekkür eden Kaymakam Görgülüarslan yeni dönemde de öğrencinin merkezde olduğu çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından yeni dönem planlaması yapılarak toplantı sona erdi.