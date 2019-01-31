Ayvalık Öykü Arin Yazıcı ve lösemi hastaları için tek yürek oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Löesmi tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken Öykü Arin için başlatılan kampanyalar Ayvalıklılar da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleşen kampanya kapsamında kök hücre bağışında bulunuldu.

“Kök Hücre ve kan bağışı geleceği kurtarır. Öykü Arin'e ve tüm lösemi hastası çocuklara umut olalım” çağrısı ile gerçekleştirilen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında yaklaşık 4 saat içerisinde 53 kök hücre ve 142 kişi kan bağışında bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in yanı sıra İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Birdar, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Uysal, Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay gibi birçok bürokratlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun yağışlı havaya aldırmadan uzun kuyruklar oluşturdukları kampanya akşam saatlerine kadar devam etti.

Kök hücre ve kan bağışı yapan vatandaşlar yaptıkları açıklamalarla, lösemi hastalarına umut olabilmek adına başlatılan kampanyadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bir an önce kök hücre bekleyen hastalara uygun kök hücre bulunabilmesini dilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.