Ayvalık Polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satıcısı bir aileyi suçüstü yakaladı.

Geçtiğimiz hafta ilçede uyuşturucu satışı yaptıkları D.Ş., R.B. ve O.K isimli 3 kişiyi nefes kesen bir operasyonla yakalayan ve adli makamlara teslim ederek tutuklanmasını sağlayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler bu kez; İzmir'den gelip Ayvalık'ta sentetik uyuşturucu hap satmayı planlayan 3 kişilik aileyi daha suç üstü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir plakalı bir otomobil ile Ayvalık'a gelen 45 yaşındaki R.D. ve D.D ile çocuğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakayı ele verdi.

Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada; R.D.'nin özel bölmeye sakladığı 1100 adet uyuşturucu hapa el koydu.

3 zanlı; Ayvalık Polisi tarafından yapılan sorgulamaların ardından adli makamlara teslim edildi.

Şüphelilerden R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi D.D. ile çocuğu da adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.