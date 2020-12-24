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Ayvalık polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler iki başarılı operasyonla 5 uyuşturucu satıcısı zanlıyı yakaladı, çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler iki başarılı operasyonla 5 uyuşturucu satıcısı zanlıyı yakaladı, çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren ekipler; kısa bir kovalamacanın ardından M.Y.O. isimli bir şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde satışa hazır uyuşturucu maddeler ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şahısla ilgili olduğu belirlenen M.O. ile C.K. isimli iki kişide de uyuşturucu maddeler bulundu.


Adliyeye çıkarılan 3 şahıstan M.Y.O. tutuklanırken, M.O. ile C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bünyesindeki ekiplerin eş zamanlı yaptıkları bir diğer operasyonda ise; İzmir'den gelen bir özel otomobil durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde satışa hazır uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, araçtaki F.K. ile S.Ç. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şahısların Balıkesir ve İzmir'den sık sık satış amaçlı Ayvalık'a uyuşturucu madde getirdikleri belirlendi.


Mevcutlu olarak adliyeye çıkarılan 2 zanlıdan F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki uyuşturucu madde kullanımına karşı sürdürdükleri mücadelenin aralıksız süreceğinin mesajını verdi.

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