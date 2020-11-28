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Ayvalık Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla 3 uyuşturucu satıcısı zanlısını kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla 3 uyuşturucu satıcısı zanlısını kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta uyuşturucu ticareti yapan, kullanan, bulunduran ve satın alanlara yönelik gerçekleşen operasyonlarda 3 kişi yakalandı.


Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günülerinde gerçekleşen operasyonların ilkinde; M.O isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayvalık Polisi tarafından yapılan ilk sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.O. isimli şahıs, uyuşturucu imalatı ve ticareti nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise; Balıkesir plakalı kiralık özel otomobili takibe alan ekipler, kısa süreli bir kovalamacanın ardından durdurdukları araçta yaptıkları aramalarda; satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Araçta bulunan T.Ç. ile A.B. isimli şahıslar aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; ilçe genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonların hız kesmeden sürdürüleceği öğrenildi.

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