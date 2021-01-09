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Ayvalık Polisi'nden gazetecilere pastalı jest

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun tarafından ilçede görev yapan gazetecilere pastalı bir kutlama yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun tarafından ilçede görev yapan gazetecilere pastalı bir kutlama yapıldı.


10 Ocak gününün Pazar günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle, Cuma günü gerçekleşen nazik kutlamada; İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un yanı sıra Polis Merkezi Amiri Komiser Savaş Sağtaş ve Trafik Büro Amiri Başpolis Murat Danış ve Ayvalıklı basın mensupları hazır bulundu.


Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın Ayvalık'ta görev yapan gazetecilere yönelik kutlama mesajını ileten Müdür Coşkun, gazetecilerin toplumu, güncel hayatta yaşanılan olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve vatandaşların gerçek habere ulaşması noktasında tüm sahalarda ve bölgelerde gelişen her şeyi doğru bilgilerle aktaranlar olduğunu vurguladı.


Polisin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları kamuoyuna duyuran gazetecilerin, genel asayiş konularında toplumu bilgilendirmelerinin önemine işaret eden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gazetecilerin bu önemli gününü kutladı.


Emniyet Müdürü Coşkun'un makam odasında gerçekleşen mini kutlama da bayan gazetecilerin kestiği kutlama pastası basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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