Ayvalık “Sabah Olmadan” büyülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan “Sabah Olmadan” isimli tiyatro oyunu Nejat Uygur Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Hayrettin Filiz'in yazdığı, yönetmenliğini Fatih Elgay, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Erkan Cılak'ın üstendiği oyun; ışık ve ses efektlerinin yanı sıra kareografisiyle ilgi çekti.

Sahnede adeta devleşen oyuncular; Ayşegül Türk, Bahri Alper Uçar, Deniz Gündoğmuş, Erkan Kahraman, Enis Özçam, Fatma Şeval Yılmaz, Gülay Yılmaz, Hakan Urul, Karakan Şentürk, Metehan Gümüş, Nehir Uygun, Nejla Yüksel, Nur Evren, Özcan Togay, Serkan Baran Altun, Sezin Uygun, Sinan Çalğın, Süleyman Köseoğlu ve Şebnem Ocak Kahraman'ın performansları izleyiciden tam not aldı.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul'un salonu dolduran izleyicilerin arasında izlediği oyunda; İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da Nazi güçlerinin esaret altına aldığı esirlerin yaşadıkları trajik olaylar gözler önüne serildi.

Savaşların birer insanlık suçu olduğunun vurgulandığı oyunun sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gösterimin ardından sahneye çıkan oyunun yönetmeni Fatih Elgay ile Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, oyunun yazarı Hayrettin Filiz'e böylesi müthiş eserleri daha fazla yazabilmesi temennileriyle bir kalem hediye etti.