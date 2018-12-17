Ayvalık 'Sanat 10'la yükseliyor

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde Balıkesir'in tüm ilçelerinde uygulanmaya başlanan Balıkesir'de Eğitim'in Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında yürütülen faaliyetler Ayvalık'ta da devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Güzel Sanatlar Lisesi, Halk Eğitimi Merkezi ve okulların bağlı olduğu “Sanat 10'la Yükselecek” projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır başkanlığında, projeye katılan okulların müdürleri, müzik ve resim öğretmenleri ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Konferans salonunda yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Ayvalık'ta Görsel Sanatlar ve Müzik alanındaki faaliyetlerin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okullarımızda sanatsal faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydasını izlemek amacıyla bu projeyi geçtiğimiz yıl sizlerle birlikte başlattık. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin sanatla buluşturulmasını ve sosyal hayata estetik bakış açısını geliştirmeyi amaçladığımız bu projenin uygulama aşamasında güzel dönütlerimiz oldu. Bakanlığımızın sunduğu 2023 Vizyon Projeler arasında da yer alan bu amacı bizler de bölgemizde uygulamak için, 11-14 yaş arası dezavantajlı bölgelerdeki kız-erkek öğrencilerin sanat aracılığıyla, milli-manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, yaratıcı, okuyan, araştıran ve 21. yüzyıl yetkinlikleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince 12 okulda uygulanacak projede, belirlenen uygulama okullarının okul idareleri ve lider öğretmenleri tarafından belirleneceği tarih ve saatlerde kurslar planlanacağı öğrenildi.

Yapılacak çalışmalar için okullarda alana yönelik atölyeler oluşturularak öğrencilerin sanatın birebir içinde olması sağlanacağı, proje kapsamındaki diğer çalışmalar ise öğrencilerin müze, sergi ve konser etkinliklerine katılımının sağlanması, sanat alanında başarı elde etmiş kariyer sahiplerinin okullara davet edilerek, projenin son aşamasında yapılacak kapanış etkinliğinde ise öğrencilerin kendini ifade edeceği ve ürünlerini sergileyeceği bildirildi.