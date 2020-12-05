Ayvalık sessizliğe büründü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda riayet etti. Market, fırın, kuruyemiş ve unlu mamul satışı yapanların açık olduğu ilçede, cadde ve sokaklarda derin bir sessizlik hâkim oldu.

Dünyada ve ülkemizde artan Covid19 vakaları nedeniyle 6 aylık bir aranın ardından yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları kentleri adeta hayalet şehirlere çevirdi.

Ayvalık'ta da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Talatpaşa caddeleri başta olmak üzere ilçenin her yerinde sokağa çıkma yasağına vatandaşların tam bir uyum sağladığı gözlendi.

Kentte uygulanan istisnalar doğrultusunda tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olmalarına rağmen cirolarının ise çok düşük bir oranda seyrettiği öğrenildi.

Bazı vatandaşların sabah saatlerinde evinin yakınındaki işyerlerinden kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görülürken, ilçe genelinde polis ve jandarma ekipleri sokaklarda devriye görevlerini yerine getirerek yasaklara ihlal eden vatandaşlara yönelik uyarı ve cezai müeyyideleri uyguladı.

Ayvalıklı taksici esnaflarından Nail Sat, Ayvalık'ta zorunlu açık olması gereken dükkânların dışında tüm mekânların kapalı olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız kısıtlamaya uyuyorlar. Bizde bugün durağımıza gelerek hastası olan yada acil işleri çıkabilecek ilçe sakinlerimize hizmet verebilmeye çalışıyoruz. Ama sabahtan beri şu ana kadar aracımızın kontağını bile çeviremedik.” dedi.

Ayvalıklı esnaflardan Özgür Mete ise küçük esnafın Covid19 nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek, “Ülke olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kapsamda bana göre Türkiye genelinde büyük zincir marketlerin hafta sonlarında kapalı olmaları gerekiyor ki, küçük esnaflar iş yapabilsin. Zaten sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm cadde ve sokaklar bomboş. Bu yüzden de bizlerin mekânlarını açmalarının da hiçbir anlamı yok” diye konuştu.