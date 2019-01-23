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Ayvalık sular altında kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde bir anda şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle su baskınları oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde bir anda şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle su baskınları oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ilçe merkezi sular altında kaldı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde önce dolu, sonra sağanak yağmur kısa sürede etkisini gösterdi. İlçe merkezinde yetersiz kalan alt yapı ve tıkanan menfezler su baskınlarına sebep oldu. Cadde ve sokaklar göle, meyilli bölgelerde bulunan merdivenli sokaklar ise şelalelere dönüştü. Bazı bölgelerde su seviyesinin bir metreye kadar yükseldiği görüldü. Su baskını ise vatandaşlar tarafından an ve an kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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