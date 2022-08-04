İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık tiyatroya doyacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Erkan Cılak’ın yazıp yönettiği Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunu 8 Ağustos Pazartesi günü Ayvalık amfitiyatroda sanatseverlerle buluşacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunu 8 Ağustos Pazartesi günü Ayvalık amfitiyatroda sanatseverlerle buluşacak. İzleyiciler, aynı biletle 9 Ağustos Salı günü Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu'nca sahnelenen “Süt Kardeşler” oyununu da amfitiyatroda ücretsiz olarak izleyebilecekler.


İlk sahnelendiği günden beri kapalı gişe devam eden oyunun açık hava tiyatrosu seanslarına ilgi gün geçtikçe büyüyor. Oyun Ayvalık'ta 9 Ağustos Salı günü tiyatroseverler ile buluşacak.

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