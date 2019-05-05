‘Ayvalık tostu' yetim kaldı

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kendisine has mutfağıyla tanınan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli damak tatlarından biri olan Ayvalık tostunun ekmeğini üreten ATEKSAN firmasının kurucularından Selahattin Sırtı, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ayvalık'ın sevilen simalarından ve ilçenin en köklü spor kulüplerinden biri olan Barbaros Sefa Spor'un futbol takımının uzun süre gönüllü teknik direktörlüğünü de yürütmesiyle tanınan Selahattin Sırtı'nın (71) hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ayvalık tostunun kendisine özgü tost ekmeğini de üreten Selahattin Sırtı, Ayvalık tostunun Türkiye geneli ve hatta yurt dışında da satılabilmesinin mimarı olmuştu.

Yardımsever ve sempatik kişiliğiyle ilçede 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran, evli ve 2 çocuk sahibi Selahattin Sırtı'nın cenazesi, 1 yıldan bu yana tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nden Ayvalık Devlet Hastanesine getirildi. Sırtı'nın cenazesinin yarın ilçe merkezindeki Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cunda Adası'ndaki Alibey Kabrista'ında toprağa verileceği öğrenildi.