Ayvalık Tostu'nun babasına hüzünlü uğurlama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli damak tatlarından biri olan Ayvalık Tostu'nun ekmeğini üreten ATEKSAN firmasının kurucularından Selahattin Sırtı (71) son yolculuğuna uğurlandı.

Ayvalık'ın sevilen simalarından Selahattin Sırtı'nın hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. 2 yetişkin çocuk sahibi Selahattin Sırtı'nın cenazesi, 1 yıldan bu yana tedavi olduğu İzmir Kent Hastanesi'nden, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sırtı'nın cenazesi, bugün ilçe merkezindeki Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Cunda Adası'ndaki Alibey Kabristanı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.