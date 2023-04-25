Ayvalık, TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışları'na ev sahipliği yapıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen ILCA 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım seçmelerinin ardından şimdi de Yelken Federasyonu'nun düzenlediği TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışları'na ev sahipliği yapıyor.

Yarışmalar öncesinde, Ayvalık Setur Marina önünden başlayan kortej yürüyüşü ve açılış seronomisine yüzlerce sporcu katılırken, yarışların 30 Nisan Pazar gününe kadar süreceği öğrenildi. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın yanı sıra daire amirleri, sporcular, antrenörler ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yapılan açılış serenomisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Açılış serenomisinde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon bünyesindeki yüzlerce sporcuyla Ayvalık'ın müthiş coğrafyasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Eminim bugün burada bulunan tüm genç sporcularımız bunun büyük sevinci içindedirler. Bu güzel ağırlanmanın neticesinde öyle görünüyor ki biz sıklıkla Ayvalık'ta olacağız. Bilmeyenleriniz vardır diye söylemek istiyorum; çocuklarımızı yarının başarılı sporcuları olarak yetiştirsinler diye emanet ettiğimiz bir çok değerli antrenörümüz Ayvalık'tan yetişmiş durumdalar. Dolayısıyla Ayvalık aslında yelken sporunun bir beşiği. Ayvalık bu alanda tekrar eski günlerindeki başarılı günlerine geri dönebilme yolunda ilerliyor. Biliyorsunuz ki bugün başlayan yarışlarımızın sonunda, 2023 yılında ay-yıldızlı formayı taşıyacak sporcularımızı seçeceğiz. Ben Ayvalık'ın, bizler için teknik olarak rüzgarında en güzel yarışlarla, milli takıma göndereceğimiz sporcularımızı en iyi şekilde seçeceğimize inanıyorum” dedi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise Ayvalık'ın yelken sporları için alt yapısının var olduğuna işaret ederek, “Bu yüzden de düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. ayak optimist yarışmaları için toplanmış olmak son derece sevindiricidir. Ayvalık; mimarisiyle, adalarıyla, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İlçemizde de çok farklı alanlarla, spor dallarında, triatrondan tutun plaj voleyboluna, açık su yüze yarışmalarından, yelken sporlarına kadar bir çok su sporu yapılmaktadır. Umarım, bu sportif etkinlikler sayesinde Ayvalık'ımızın turizmi 12 aya yayılacaktır” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri ilk günden bu yana Ayvalık'ı; yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayı içerisinde Ayvalık'ta gerçekleşen ve 3 gün süren Yelken Ligi ILCA ilk etap yarışmalarını hatırlatan Başkan Ergin, “Bu organizasyon, ilçemize turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oldu. Ayvalık'taki turistik işletmelerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bu yelken yarışları Ayvalık'ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgârımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından; İtalya'nın Garda kentinde düzenlenen 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye şampiyon olarak dönen Nurhayat Güven'in yanı sıra; aynı şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı temsil eden Toprak Doğan, Eşref Jale, Orhan Emre Kandemir ve Mert Toygar'a ödülleri Kaymakam Yaman, Belediye Başkanı Ergin ve Federasyon Başkanı Akdurak tarafından verildi.