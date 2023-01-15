Ayvalık Vizyonu Çalıştayı sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, üç günden bu yana devam eden Ayvalık Turizm Vizyonu Çalıştay'ının son gününde ortak akıl masalarından çıkan istem ve öneriler Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz tarafından okundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalıştaydan çok güzel önerilerin geldiğini ve kendilerine ışık tutacağını ve önlerini aydınlatacağını söyledi. Başkan Ergin, ”İşin özünde bu çalıştayı neden yaptık? Önümüze bir vizyon koyalım olması gereken şeyler koruyarak büyütmekten söz ediyoruz. Bu sadece imar anlamında değil, bütün kentin korunmasına yönelik öneriler güzel öneriler var. Bunlar bize bu çalıştaydan sonra bize ışık tutacaktır önümüz aydınlatacaktır . Ayvalık Turizm Vizyonu Çalıştayı'nın. Ayvalık, Balıkesir ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Düzenlenen çalıştay ile herkesin çabalarını gördüklerini dile getiren Başkan Ergin emeği geçen herkese teşekkür ederek, çalıştayda gerçekleştirilen tüm konuşma ve ortak akıl masalarından gelen değerlendirmelerin bir kitapçıkta toplanarak tüm kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Gelen önerilerden bir kısmının proje olarak sürdürüldüğünü, bazılarının kısa ve uzun vadede yaşama geçirileceğini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gelen bazı öneriler var ki örneğin ulaşım ve otopark konuları bizi aşan konular, büyükşehir ve bakanlıklarla çözülecek konular. Bizim belediye olarak bütçemiz belli yapabileceğimiz faaliyet alanları bellidir. Ticaret odası ve bileşenleri ile ortak çalışmayı zaten biz birlikte yürütüyoruz. Örneğin şubat ayında EMITT fuarına Ticaret odamızla birlikte gidiyoruz” dedi.

Çok sayıda dalış merkezinin bulunduğunu kırmızı mercanların önemli bir destinasyon olduğunu da işaret eden Başkan Ergin, gastronomi kenti Ayvalık'ta coğrafi işaret konusunda da lor tatlısına coğrafi işaret alındığını, ardından, papalina, kirli hanım peyniri, sepet peyniri, kara diken ve Ayvalık tostu gibi ürünler içinde coğrafi işaret alma girişimlerinin olduğunu söyledi.