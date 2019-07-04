Ayvalık'a Temmuz ve Ağustos aylarında yıldız yağacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Temmuz ve Ağustos ayında ünlü sanatçılar konser verecek.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan ünlü sanatçıların Ayvalıklılar ve ilçede tatil yapan binlerce hayranlarıyla buluşacak olması ise heyecanla bekleniyor.

Bu kapsamda; ekranların sevilen isimlerinden Nilgün Belgün'ün, kendi ismini taşıyan “Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi” oyunuyla 5 Temmuz'daki gösterimi iptal olurken; 8 Temmuz'da TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı Niloya Müzikali; güçlü kadrosu, özel olarak hazırlanmış eğlenceli şarkıları ve dekorunun yanı sıra sürprizlerle dolu sahnesiyle gösterimlerini sunmaya hazırlanıyorlar.

Sezai Aydın, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Arda Aydın, Pınar Tuncegil ve İlham Erdoğan gibi tiyatronun çok önemli isimlerinin rol aldığı William Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, 10 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.

Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erdal Erzincan da 12 Temmuz'da türkü dostlarını beklerken, Selami Şahin ise ‘Eskimeyen Şarkılar' ile açık hava tiyatrosunu dolduran hayranlarına 14 Temmuz'da unutamayacakları bir müzik şöleni vermeye hazırlanıyor.

Son dönemlerin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Cem Adrian 16 Temmuz da, Maysa ve Bulut 18 Temmuz, Suit ‘Düğün Dündü Bugün Bugün' oyunuyla 18 Temmuz da Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda olacaklar.

Gençlerin çok sevdiği müzik grubu Duman 19 Temmuz da, Ceylan Ertem 20 Temmuz, 1984 ‘Büyük Gözaltı' 25 Temmuz da hayranlarının karşısına çıkacaklar.

26 Temmuz'da Sertab Erener, 27 Temmuz'da Manuş Baba'nın sahne alacağı Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda; "Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko, 28 Temmuz'da sevenleriyle buluşacaklar.

28 Temmuz'da Teoman, 29 Temmuz'da Ferhan Şensoy Ferhangi Şeyler oyunu ile sahne alacağı Ayvalık; 30 Temmuz'da ise Zülfü Livaneli ile “Livaneli ile Sevdalım Hayat” isimli şarkılar ve öykülerden oluşan müthiş bir gösterime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayını dolu dolu ünlü sanatçı ağırlayacak olan Ayvalık'a yıldız yağmuru Ağustos ayı içerisinde de sürecek.

Fırat Tanış ile “Gelin Tanış olalım” isimli gösterim 1 Ağustos da, ‘50. Yıl' konseriyle dinleyenlere nostaljik bir gece yaşatması beklenilen Erol Evgin ise 2 Ağustos da açık hava tiyatrosunda olacaklar.

Candan Erçetin 3 Ağustos, Zeynep Bastık 5 Ağustos, “En Kısa Gecenin Rüyası” isimli oyun 6 Ağustos; Ümit Kantarcılar, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis Kaygılaroğlu, Canan Atalay'ın sergileyecekleri “Hep Sonradan” oyunu ise 9 Ağustos da Ayvalıklılarla olacak.

Son yılların popüler sanatçısı Sıla 10 Ağustos da, aynı saatlerde ilçedeki bir barda Bülent Ortaçgil sahne alacak. Can Yılmaz ile Zafer Alagöz'ün hazırladığı “Burda Olan Burda Kalır” gösterimi ise 11 Ağustos da hayranlarıyla buluşacak.

12 Ağustos da Kenan Doğulu, 13 Ağustos da ‘Açıkhava Gazinosu' gösterimiyle Ayta Sözeri, 14 Ağustos da Levent Yüksel, 17 Ağustos da Mehmet Erdem -Robato, 20 Ağustos da; Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Rabia Armağ, Hacı Ali Açıkgöz'ün rol aldıkları “İkinin Biri”, 21 Ağustos da Ata Demirer Gazinosu, 22 Ağustos da Ahmet Aslan-Grup Abdal, 23 Ağustos da Haldun Dormen'in Kibarlık Budalası, 24 Ağustos da Anadolu Efes Katkılarıyla; Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı'nın rol aldıkları Zengin Mutfağı ve fenomen dizi Çukur'un Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçakköstengil'in sergileyeceği “12 Numaralı Adam” oyunu ise 25 Ağustos da Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.

Bilet fiyatlarının yüksek oluşu düşündürüyor

Biletix ve Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu gişesinde satışa çıkan gösterimlerin biletleri ise; özellikle konser fiyatları sanatseverler tarafından ortalamanın üzerinde olarak değerlendirildi.

Gösterim ve konserlere ait bilet fiyatları; 33.50 lira ile 200 lira arasında değişiyor.