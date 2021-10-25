Ayvalıkgücü Belediyespor voleybolda doludizgin

Lig 5. Grup ikinci hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor, Bursa temsilcisi Nova Gençlikspor'u; 25-23, 25-13, 21-25, 25-21 ile sona eren setlerin ardından 3-1 mağlup etti.

Ayvalık İlçe Spor Müdürlüğü Spor salonunda oynanan maçı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de tribünden izledi. Maç sonrası Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Başkanı Suat Taş ve yöneticiler ile birlikte oyuncuları ve Antrenör Gökhan Edman'ı tebrik etti.

Maç sonrası duygularını ifade eden Gökhan Edman, “Kendi sahamızda oynadığımız bu önemli maçta bizlere destek olan Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e çok teşekkür ederiz, gerçekten voleybol şubemize ciddi destekler veriyor, Ayvalık da voleybol'un gelişmesinde önemli katkıları var, bizde bu desteğe layık olmaya çalışıyoruz” dedi.