Ayvalıkgücü Belediyespor'un alt yapısı ustalara emanet

Abidin Can, Fikret Yılmaz ve kaleci antrenörü Deniz Çolak gibi kaliteli eğitmenleri futbol şubesi bünyesine katan Ayvalıkgücü Belediyespor'un, önümüzdeki günlerde 12 ay sürecek futbol okulunu da açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sözleşme yapan üç teknik adamın da kulübün U16, U17 ve U19 takımlarını da çalıştıracakları bildirilirken, Kırmızı-beyazlı kulübün Başkanı Suat Taş muhabirimize yaptığı açıklamada, kulübün alt yapı komitesinin toplantısını başarıyla gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sözleşme imzaladıkları üç teknik adamın da başarılı bir kariyerlerinin var olduğuna işaret eden Başkan Taş, “Allah nasip ederse; hocalarımızın da destekleriyle kulübümüzün alt yapısında yetenekli sporcularımızı keşfedip, önce kulübümüze ve dolayısıyla da Türk sporuna kazandıracağız. 5 Ağustos'ta açacağımız futbol okulumuza ilçemizdeki tüm çocuklarımızı bekliyoruz.” diye konuştu.