Ayvalıkgücü Belediyespor'un teknik patronu Mutlu Karakaş oldu

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) 2019-2020 futbol sezonuna hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor'un Teknik Direktörlüğü'ne Mutlu Karakaş getirildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un çiçeği burnunda Kulüp Başkanı Suat Taş'ın öncülüğündeki Transfer Komitesi yaptıkları ilk çalışmada;,futbola Karşıyaka Spor Kulübü'nde başlayan ve 1995-1996 futbol sezonunda Türkiye 1. Liginde yer alan KSK'nın formasını giyen Mutlu Karakaş'ta karar kıldı. Halen Karşıyaka Spor Kulübü'nde alt yapı takımlarının antrenörlüğünü sürdüren Karakaş'ın memleketi Ayvalık'ta kırmızı-beyazlı takımın başına getirilmesi taraftarlarca da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Teknik Direktörlüğe getirilen Mutlu Karakaş'ın yardımcılığına ise geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor'da Teknik Direktör olarak görev yapan Mustafa Sabri Odabaşı'nın getirildiği öğrenildi. Kaleci antrenörünün ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Mutlu Karakaş ve Yardımcısı Mustafa Sabri Odabaşı, kulüp binasında düzenlenen mini törende kırmızı-beyazlı kulübün Başkanı Suat Taş ile yöneticilerinin de hazır olduğu ortam sözleşmelerini imzaladılar. Sözleşmeyi imzalayarak önümüzdeki sezon boyunca resmen Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörlüğü görevini devralan Mutlu Karakaş, öncelikle genç ve dinamik bir kadro kurmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız takımımızı layık olduğu zirveye taşıyabilmektir” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Suat Taş da, Ayvalık'ın bir evladı olan Mutlu Karakaş ile anlaşma sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.