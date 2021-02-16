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Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2.

Lig Kadınlar Liginde mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımında Ezgi Begüm Ünlüer'in idmanda sakatlanması üzüntüyle karşılandı.


Kırmızı-beyazlı takımın skorer oyuncularından Ezgi'nin yapılan tetkiklerinde ayağının kırılmasının yanı sıra el parmak bağ dokusunda da kopma ve kemikte de kırık tespit edildiği açıklandı. İzmir'de özel bir hastanede ameliyat olan Ezgi'nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in tedavi sürecine destek verdiği genç sporcunun sezonu kapattığı bildirildi.

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