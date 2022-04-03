Ayvalık'ı leylekler bastı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesini baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler bastı.

Rüzgarlı havaya yakalanan yüzlerce leylek, Ayvalık'ın bir çok noktasında mola verdi. Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergâhında bulunan Ayvalık'ın semalarında binlerce leylek görsel güzellikler oluşturdu.

Ayvalık'ın Tellikavak, Küçükköy merası ve Altınova'daki kırsal bölgelerde yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu. Çok sayıda leylek de Madra Barajı'nın etrafındaki yeşil alanlara indi. Leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.

Havada süzülen ve dinlenmek için konan yüzlerce leylek beyaz ve siyah kanatlarıyla görsel şölen oluştururken, vatandaşlar da leylekleri cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.