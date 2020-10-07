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Ayvalık'ın berrak mavi suları sonbaharda ilgi çekiyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte turizm bölgelerindeki yoğunluk azalırken, dalış meraklıları Balıkesir’in Ayvalık ilçesine ilgi göstermeye devam ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte turizm bölgelerindeki yoğunluk azalırken, dalış meraklıları Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ilgi göstermeye devam ediyor.


Birçok adası ve dalış noktası ile her seviye dalış meraklısına hizmet sunabilme imkanı sağlayan Ayvalık, son bahar ile birlikte dalış meraklılarını ağırlıyor. Dalış hocası Koray Gerçe, sonbahar aylarında da Ayvalık'ın mükemmel bir dalış noktası olduğunu ve her seviyede dalış meraklısına hizmet verdiklerini ifade etti.


Gerçe, “Ayvalık yaklaşık 10 ay boyunca dalış yapılabilecek bir nokta. Yaklaşık yılda 20 bin kişiyi ağırlıyoruz. Ayvalık mercanları ile meşhur bir dalış bölgesi. Burada 8-9 kırmızı mercan bölgesi mevcut. Buraya sadece 2 yıldız ve üzeri dalıcılar dalış yapabiliyor. Yaklaşık 50 dalışı olması gerekiyor. Bunlar endemik canlılar. İtalya Portofino ve Ayvalık'ta mevcut. Gorgonia cinsi. O yüzden Ayvalık özel bir nokta” dedi.

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