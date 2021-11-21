Ayvalık'ın değerleri aynı sergide buluşturuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ressam Mustafa Mürsoy'un, “Ayvalık'tan Portreler ve İzler” adını verdiği resim sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

İlçenin çeşitli, meslek ve sanat dallarında iz bırakmış, yaşayan ve ahrete göç eden önemli simalarının portrelerinden oluşan sergiye ilgi yoğun oldu.

Ahmet Yorulmaz, Ahmet Tüfekçi, İzzet Aygüner, Fatma Cavlı, Ahmet Sucu, Nurettin İşten, İdris Naci Anamoda, Sebahattin Tatar, Mehmet Onay, Remzi Özkan, Cihat Teker, Turgay Kaldırımcı, Starlin Mustafa gibi onlarca portrenin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, portrelerdeki Ayvalıklıların birçoğunu tanıdığını ve birlikte anılarının bulunduğunu söyledi.

Başkan Ergin, sanatçı Mustafa Mürsoy'a teşekkür ederek, “Ceynur Karagözoğlu veya Ahmet Yorulmaz olsun, Fatma Cavlı ve Ahmet Sucu gibi kentte iz bırakan, katkı koyan, yaptıklarıyla sonsuza kadar unutulmayacak isimlerden aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Onlar aramızdan ayrılsalar da usta ressam Mustafa Mürsoy sayesinde bu portrelerde yaşayacaklar” dedi.

Ayvalıklı ressam Mustafa Mürsoy da, kente değer katmış, iz bırakmış insanların gelecekte de tanınması ve bilinmesi için yaptığı çalışmayı Ayvalık Belediyesi'ne bağışladığını belirterek, “Bu değerler sonsuza kadar bilinsin korunsun istedim” ifadelerini kullandı.

Ressam Mustafa Mürsoy ise serginin hazırlanması sırasında kendisine yardımcı olanlara teşekkür ederek, “Ben bu sergimde Ayvalık'ımıza önemli hizmetler veren ve güzellikler katanları, Ayvalık'ta yaşayan herkesin tanımasını istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu noktada bana Ayvalık Belediyesi ile değerli Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin de katkı vermişlerdir” diye konuştu.

Sergilenen eserlerin arasında portresi bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, kendisinin de Ayvalık'ın unutulmaz isimlerinin arasında yer almış olmasından çok büyük ve gurur duyduğunu söyleyerek, yaşadığı mutluluğun kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurguladı.

Hayatta olmayan Ayvalık'ın değerli simalarının aileleri ve yakınlarının adeta akın ettiği serginin 30 Kasım akşamına kadar açık olacağı öğrenildi.