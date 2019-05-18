Ayvalık'ın eğitim alanında “İletişim Özel, Gelecek Güzel Projesi” farkı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde başlatılan "İletişim Özel, Gelecek Güzel” isimli proje hedefine ulaşıyor.

Aile-çocuk arasındaki kaliteli iletişime odaklanarak, aralarında duyarlı bir atmosfer oluşturmayı amaçlayan projenin danışmanlığını Balıkesir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Uğur Gürgan, koordinatörlüğünü ise Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Büro Birimi Sorumlularından Sınıf Öğretmeni Özge Tahta yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde, Altınova Merkez İlkokulu'nda 4 ay süresince uygulanan proje kapsamında öğrenci velilerine yönelik, aile ve çocuğun ,

“İletişim Özel, Gelecek Güzel” projesinin aile, çocuk ve okul arasındaki ilişkilere etkisinin değerlendirilmesinin hedeflendiği öğrenilirken, projeye katılan veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri; anketler, yarı yapılandırılmış mülakatlar, sınıf içi gözlemler ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanarak, karma araştırma yöntemiyle analiz edildi.

Proje sürecinde elde edilen sonuçlar, uluslararası kongrelerde yayınlanırken, araştırma bulguları “İletişim Özel, Gelecek Güzel” projesinin veli, öğretmen ve idarecilerin görüşleri doğrultusunda büyük ölçüde amacına ulaştığını gösterdi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın başkanlığında projenin uygulanacağı pilot okullarda toplantılar yapıldı ve planlanan çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunularak proje yaygınlaştırıldığı öğrenildi.

Müdür Bahadır sonuçtan memnun

2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince üç pilot okulda uygulanan proje ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, belirlenen uygulama okullarının okul idareleri ve öğretmenleri tarafından, proje içeriğinde belirlenen etkinliklerin okulların kendi iç dinamikleri doğrultusunda revize edilerek proje takvimi çerçevesinde uygulandığını anlattı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çalışmalarının merkezine aileyi aldıklarını belirten Güner Bahadır, aile-çocuk arasındaki kaliteli iletişime odaklanarak, aralarında duyarlı bir atmosfer oluşturmayı amaçlayan “İletişim Özel, Gelecek Güzel” projesinin, eğitim okyanusuna katkı sağlayabilmesi temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.