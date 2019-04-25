Ayvalık'ın gülen yüzü ‘Müjdat Kurt' unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden ilçenin sempatik yüzlerinden Müjdat Kurt, engelli arkadaşları tarafından unutulmadı. Zihinsel engelli olmasına rağmen, sempatikliği ile Ayvalık'ta herkesin sevgilisi olmayı başaran Kurt'un ölüm yıldönümünde üyesi olduğu Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) yönetimi ve engelli arkadaşları O'nu kabri başında dualarla yad etti.

İlçede ‘Ninja' lakabıyla tanınan Müjdat Kurt'un acısını halen daha tüm tazeliğiyle yüreklerinde hissettiklerini kaydeden BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Müjdat sadece derneğimizin değil, tüm Ayvalık'ın önemli değerlerinden biriydi. Ani ölümüyle ilçede hemen hemen herkes sanki ailesinden birini yitirmişçesine derin bir üzüntüye boğulmuştu. Herkesin yardımına koşan ve herkese sempatiyse dokunan bir üyemiz olan Müjdat, Ayvalık'a mal olmuş biriydi. Ani ölümüyle hepimizi büyük bir üzüntüye boğan Müjdat'ımızın bugün aramızdan ayrılışının 2. Yıldönümü. Bizde çok sevdiğimiz ve halen daha sanki yanı başımızda olduğunu hissettiğimiz arkadaşımızı bir kez daha büyük bir hüzünle yad ettik. Beraberimizde getirdiğimiz O'nun en çok sevdiği çiçekleri kabri başında dikerek, dualarımızı ruhuna gönderdik. Ayrıca O'nun anısına en çok sevdiği çikolataları da halkımıza dağıttık. Üzüntümüz sonsuzdur” diye konuştu.