Ayvalık'ın hava kalitesi ölçülecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Nikita Deresi'ne karasu tahliye eden ve kentte olumsuz hava kirliliği oluşturan prina fabrikası hakkında geçtiğimiz ay Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ayvalık'tan yükselen feryatlara tepkisiz kalmadı. Bakanlık önceki gün altı ay süreyle kentin çeşitli noktalarında ölçüm ve analizler yapmak üzere “Hava Kalitesi Ölçüm Aracı”nı kentte görevlendirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, fabrikanın ilçeye yaptığı hava kirliliği ile ilgili durumun belirlenen süreçte düzelmediğini, ayrıca Nikita Deresi'ne karasu tahliyesinin de devam ettiğini belirterek Ayvalık Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusuyla ilgili süreç devam ederken önceki gün kentte sevindirici bir gelişme yaşandı.

Vatandaşların tepkisi ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ısrarlı takipleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de 81 ile hizmet veren üç araçtan birini Ayvalık'a gönderdi. Şehir merkezine gelen aracı gören vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Ayvalık'ta altı ay süreyle görev yapacak olan hava kalitesi ölçüm aracı bu süre içinde rüzgarın yönüne göre kentin çeşitli noktalarında park edip ölçümler ve analizler yapacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hava kalitesi ölçüm aracının kente gelmesiyle birlikte verdikleri mücadelenin olumlu sonuçlanacağına dair umutlarının arttığını söyledi. Uzun zamandır kentin gündemini olumsuz olarak etkileyen ve gittikçe büyüyen bir soruna müdahil olmak için somut bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Ergin, kısa sürede sorunu karşılıklı olarak çözüme kavuşturmak istediklerini hatırlattı. Ölçüm aracının kentte altı ay süreyle kalmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Başkan Ergin Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a duyarlı girişimi nedeniyle teşekkür etti.

Ayvalık'ın temiz havasının prina işleyen bu tesisten salınan duman ya da buharın özellikle kış aylarında bazı gecelerde kentin havasını solunamaz hale getirdiğini ve gittikçe büyüyen bir yaraya dönüşmekte olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Ölçüm aracı altı ay süreyle ölçümler yapacak. Hem yaz hem de kış mevsiminin girişine kadar sürecek olan ölçümler sonucunda bakanlık bir sonuca varacak. Bizim arzumuz fabrikanın gerekli önlemleri alması, güçlü bir duman filtresi kullanması, ayrıca atık suları içilecek düzeyde arıtması. Kimse kente hizmet veren bir tesisin kapısına kilit vurulmasını istemez. Altı ay sonra ölçüm sonuçları ortaya çıkacak. Fabrika yetkililerinin de ölçüm sonuçlarına saygı göstererek gerekli önlemlerini almasını bekliyoruz” dedi.

Ayvalık'ta kalacağı süre içinde şahit numune analizleri yapacak ve bilirkişi sıfatıyla görüş bildirecek. Çevre ölçüm ve analizleri konusunda metotlar geliştirip özel uzmanlık gerektiren ölçüm ve analizler yapılacak. Mobil su/atık su laboratuvarlarının belirlenen noktalarda çevresel hedeflerin oluşturulmasına, havza ve denizlerde etkin önlemlerin alınmasına ve mevzuatın uygulanmasına katkı sağlayacak. İzleme ve denetim programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak oluşturacak ve uygulanmasını sağlayacak. Çevre mevzuatı kapsamındaki çevre ölçüm ve analiz yöntemlerine ilişkin standartları belirleyecek. Laboratuvar sonuçlarının uygulanması ve yaptırımlar konusunda ise son sözü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söyleyeceği belirtildi.