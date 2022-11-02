Ayvalık'ın kırmızı mercanları dünya turizmine açılıyor

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki sualtı bio çeşitliliğini, nadide kırmızı mercanlarını tanıtmak ve belgelemek amacıyla sualtı görüntüleme etkinliği gerçekleştirdi. 31 sualtı fotoğraf ve video sanatçısının çektiği görüntüler, kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülerek, tüm dünyaya tanıtılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliği ile Ayvalık'ın eşsiz güzelliklerini barındıran derinliklerinde sualtı görüntüleme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik Ayvalık'ın sualtı zenginliğini, bio çeşitliliğini, dünyada bir eşi sadece İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanları mercanlarını tanıtmak ve belgelemek amacıyla düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen 31 sualtı fotoğraf ve video sanatçısı, iki gün boyunca Ayvalık resiflerine dalışlar gerçekleştirerek sualtı fotoğrafları ve video görüntüleri çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gerçekleşen etkinliğin Balıkesir'imiz için çok değerli olduğunu, 100 den fazla sualtı fotoğrafı ve birbirinden güzel video eserlerinin Balıkesir'in tanıtımında kullanılmasının yanında, önemli bir belge değeri taşıdığını ifade etti. Bu nedenle büyük bir sergi açacaklarını, uluslararası fuarlarda serginin, tanıtım filmlerinin tüm dünyaya gösterileceğini sözlerine ekledi.

Ekim ayında ülkemize Avrupa üçüncülüğünü kazandıran Sualtı Görüntüleme Milli takım sporcuları Eser Paşa, Ali Şener'in de içinde bulunduğu 31 fotoğraf ve video sanatçısı, tek bir etkinlik dahilinde bir araya gelen en büyük grup oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu -TSSF Başkanı Oğuz Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve şube müdürleri, TSSF yönetim kurulu üyeleri, TSSF İl Temsilcisi ve çok sayıda davetlinin katıldığı Şampiyona sunumuyla tamamlandı.

Sualtı görüntüleme etkinliği, Türkiye'de en fazla katılımcının ve en çok eserin ortaya çıktığı organizasyon olarak bir ilke imzasını attı. Ortaya çıkacak fotoğraflardan en büyük sualtı fotoğraf sergisi düzenlenmesi amaçlanıyor. Fotoğrafların kitap halinde basılması ile de, tüm dünyaya Balıkesir sualtı zenginliğini tanıtma hedefine ulaşılacak.