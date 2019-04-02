Ayvalık'ın mesleki eğitimine 2. kez Avrupa dopingi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir bölümü daha 15 gün süresince Avrupa'da gördükleri stajlarını tamamlayarak yurda döndüler.

Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü İsmail Yavaş, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2018 yılı Teklif Çağrı döneminde Okulumuzca sunduğumuz ‘Mesleki Eğitimimize İkinci Avrupa Dopingi' başlıklı ‘Ayvalık Zübeyde Hanım Öğrencilerinin Avrupa`da stajı' projemiz kabul edilmiştir. Projemiz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı olmak üzere iki alan üzerinden devam etmiştir” dedi.

Projenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Ulusal ajans tarafından finanse edildiğini hatırlatan Müdür Yavaş, “Projemizin 2. Hareketliliği olan, Güzellik ve Saç Bakımı Alanı eğitimi alan 8 kişilik öğrenci grubu ile 2 rehber öğretmen olmak üzere, Slovakya`nın Nove Zamky şehrinde 10-23 Mart 2019 tarihleri arasında stajlarını tamamladılar ve bu eğitim sonunda her bir öğrencimiz eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Europass belgesi almaya hak kazandırlar. Proje kapsamındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin tüm proje giderleri Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.