Ayvalık'ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bölgenin ciddi ekonomik gelirlerinden biri olan tarım ve sorunları masaya yatrıldı.

Bu kapsamda, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde Ayvalık Ziraat Odası salonunda gerçekleşen toplantıda; Ayvalık Belediye başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Volkan Oral, Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Hacıümmetoğlu, Ayvalık Tariş Şube Müdürü Ercan Güler, Altınova Tariş Şube Müdürü İlkay Alpsoy, odaların genel sekreterleri, çiftçiler, sektör temsilcileri ve ziraat mühendisleri hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık'ın turizm ve tarım olmak üzere iki ana gelir kaynağının bulunduğunu hatırlattı.

Ayvalık'taki ciddi bir nüfusun tarım sektöründen geçindiğini kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, toplantıda ilçe tarımına ait sorunların sektör temsilcileri ve yetkililer tarafından dile getirilmesini ve sorunların çözümü noktasında da önerilerin sunulmasını istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Volkan Oral'ın Ayvalık'taki tarımsal alanlar ve üretilen ürünlerle ilgili sayısal bilgilerle gerçekleştirdiği sunumun ardından, söz alan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalıklı zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin coğrafi işaret gerçeğinden sapmamaları gerektiğini savundu.

Ayvalıklı butik zeytin ve zeytinyağı markalarının Avrupa'daki marketlerin reyonlarında yer alabilmeleri için AB yolunda ciddi adımlar attıklarını hatırlatan Büyükçıvgın, ilçedeki zeytinyağı üreticilerinin mutlaka markalaşma yönünde çaba içerisinde olmaları gerektiğini savundu.

Toplantıda söz alan Ayvalıklı zeytin üreticisi Egemen Bilir de, zeytin üreticilerinin hızla yükselen maliyetler karşısında çaresiz kaldığını, tarımsal alanda izlenen politikaların çiftçiye pek fazla olumlu olarak yansımadığını vurguladı. Devletin destekleme primlerinin de çiftçi için yeterli olmadığını kaydeden Bilir, TARİŞ'in zeytinyağı alış fiyatını 12 lira olarak belirlemesini de eleştirdi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ise devletin açıklamış olduğu herhangi bir taban fiyat olmadığı için zeytin üreticisinin TARİŞ'e üye olduğunu hatırlatarak, “Bizim üreticimiz taban fiyatın önceden açıklanmasını bekliyor. Haklı olarak önceden kâr edip, etmeyeceğini mahsulü tarladan toplamadan önce bilmek istiyor. Ama ne yazıkki bu olmuyor. Bu yüzden de çiftçi her yıl mahsul döneminin ardından açıklanan taban fiyat yüzünden adeta kumar oynuyor. Oysa biz çiftçiler henüz ekimi yaptığımız ve üretmeye başladığımız dönemde en azından o mahsulden kazanç sağlayıp, sağlayamayacağımızı öngörebilmemiz gerekiyor. Ama günümüz konjonktüründe ne yazık ki bu mümkün olmuyor” dedi.

Başkan Baysal, Ayvalık'ta zeytinyağı üreticilerinin daha kazançlı olabilmesi için de markalaşmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca da, Ayvalık'ta üretilen total de 5 bin ton zeytinyağı olduğunu ancak bu miktarın neredeyse tamamının Ayvalık dışındaki pazarlarda satışa sunulduğuna işaret etti.

Ayvalık halkının ürettiği zeytinyağını yeterli miktarda tüketmemesini son derece manidar olduğunu savunan Çakırca, tarlalarda zeytin işçilerinin de toplayıcılık adına yeterli olmadığını ve bilinçsiz zeytin sırıkçıları yüzünden ağaçların zarar gördüğüne dikkati çekti.

TARİŞ Altınova Şube Müdürü İlkay Alpsoy, Ayvalık'tan Edremit'e kaydırılan Ayvalık Vakıflar İşletmeciliği hakkında bilgiler verilirken, bölgede 10 yıl kadar önce üretilmeye çalışılan ancak sonrasında vazgeçilen Stevya'nın (Şekerotu) şu anda ÇAYKUR tarafından Rize'de üretildiği ve kurumun bu ürünün satışından çok büyük gelir elde edildiğine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güran da ilçedeki küçük balıkçıların yaşadığı sorunlar ve özellikle de yasa dışı deniz patlıcanı avlığı konusunda alınan önlemler nedeniyle başta Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiği toplantıda, Kozak Yaylası'ndaki çam ağaçlarına dadanan bir zararlı haşere böcek nedeniyle son yıllarda yaşanılan çamfıstığı rekoltesindeki düşüş de masaya yatırıldı.