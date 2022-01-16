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Ayvalık'ın turizmi konuşuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, TÜRSAB Çanakkale Körfez BTK Başkanı Ahmet Çelik, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen seyahat acentaları ve sektör temsilcileri ile Musho Otel’de TURSAB’ın düzenlediği yemeğe katıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, TÜRSAB Çanakkale Körfez BTK Başkanı Ahmet Çelik, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen seyahat acentaları ve sektör temsilcileri ile Musho Otel'de TURSAB'ın düzenlediği yemeğe katıldı.


Toplantıda, Ayvalık'ın mimarisi, tarihi ve özellikle kendine özgü gastronomisi ile yaz sezonundan ziyade kültürel zenginlikleriyle doğal parkurlarıyla, tabiat parklarıyla UNESCO yolundaki Ayvalık'ın tüm yıla yayılacak şekilde turizmde rolünü alması gerektiği konuşuldu.

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